40 команд подали заявки для участия в состязаниях «Заполярный рубеж»

40 команд уже подали заявки для участия в состязании «Заполярный рубеж», которое состоится на Северном флоте 27 июля на территории посёлка Кильдинстрой. На настоящее время из числа заявленных 35 команд – от объединений, соединений и воинских частей Северного флота и 5 команд, представляющих спортивные клубы и организации города Мурманска.

Команды будут разделены на две группы и четыре дивизиона. В первой группе будут соревноваться военнослужащие в дивизионах с мужскими и смешанными командами. Во второй группе – гражданские жители Мурманской области. В дивизионах также мужские и смешанные команды. В составе команды – по 4 человека.

Военнослужащие Северного флота разработали сложный и интересный маршрут для проведения состязаний «Заполярный рубеж». Для «Заполярного рубежа» уже оборудуется многофункциональная трасса протяжённостью пять километров. По маршруту состязаний предусмотрено соорудить 20 искусственных препятствий, схемы которых разработаны и получили свои оригинальные названия. Например, «Царь горы» – преодоление заграждения в помещении, «Под перекрёстным огнём» – переползание под сеткой через грязь, «Вспомни детство: классики» – преодоление болота с сеткой, «Резиновый берег» – покорение вершины из автомобильных шин, «Арктическая переправа» – бег по бревну над болотом, «Сквозь огонь, воду и железную сетку» – полоса препятствий. Не менее интересные наименования получат и другие преграды, спуски, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины. Их назовут «Шины, шины», «Бурелом», «Ветвистый путь», «Азы спецназа», «Прыжок Исинбаевой», «Скалолаз», «Бегом по шпалам», «Непреступная высота», «Ты не пройдёшь!», «После бури», «Северное кенгуру», «По уши в грязи», «Эльбрусская возвышенность», «Паутина смерти».

В этих открытых командных соревнованиях по бегу по пересечённой местности с преодолением препятствий может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, которые не имеют ограничений по медицинским показателям. Предварительные заявки на участие в «Заполярном рубеже» необходимо подавать главному судье соревнований по адресу: город Мурманск, улица Шмидта, 35.