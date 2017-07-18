40 лотов - Росрыболовство 11-12 сентября проведёт торги по реализации квот в Северном и Дальневосточном бассейнах

Федеральное агентство по рыболовству 11-12 сентября проведёт аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства, а также для осуществления прибрежного рыболовства в отношении трансграничных видов рыб в Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах, а также в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

На торги выставляются доли квот на добычу (вылов) трески, окуня морского, сельди, камбалы, терпугов, трубача в Дальневосточном бассейне, пикши и трески в Баренцевом море. Всего 40 лотов.