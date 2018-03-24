Череду культурных событий, приуроченных к 80-летию Мурманской области, открыла выставка живописи из собрания Государственного Русского музея «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский».

В творчестве трёх великих живописцев Федора Степановича Рокотова, Дмитрия Григорьевича Левицкого, Владимира Лукича Боровиковского нашли наиболее полное выражение идеалы эпохи русского Просвещения, ее эстетические, философские и религиозные представления. В короткий срок они выдвинули русское искусство, и прежде всего портретную живопись, в один ряд с лучшими произведениями западноевропейских мастеров. Коллекция этих живописцев – наиболее известная часть собрания Русского музея. В экспозиции Мурманского областного художественного музея будет представлено около 40 портретов, выполненных мастерами.

Глава региона Марина Ковтун сердечно поблагодарила куратора выставки, заведующего отделом живописи XVIII – первой половины XIX века Государственного Русского музея, искусствоведа Григория Голдовского за этот чудесный подарок, коллектив Мурманского областного художественного музея и лично директора музея Ольгу Евтюкову – за давнее и плодотворное сотрудничество с Русским музеем.

Именно многолетнее тесное сотрудничество музейных работников Мурманска и Санкт-Петербурга позволило открыть в Мурманской области в прошлом году Культурно-выставочный центр Русского музея – третьего в России и четвёртого в мире, напомнила Марина Ковтун.

«Содержание этой выставки наполняет гордостью за наше великое Отечество. Рокотов, Левицкий, Боровиковский – три крупнейшие фигуры Русского Просвещения, блистательной екатерининской эпохи, периода расцвета российского государства и, параллельно с этим, самобытного русского искусства», – отметила Марина Ковтун.

Выставка будет работать до 17 июня.