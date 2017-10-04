400 кг - Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области провело акцию по сбору макулатуры

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области была организована акция по сбору макулатуры. К участию в мероприятии присоединились сотрудники исполнительных органов государственной власти региона. Всего за 4 часа в рамках проведения акции удалось собрать более 400 кг макулатуры.

По окончании сбора макулатура была вывезена специализированной организацией в целях её дальнейшей переработки. Подобные акции в нашем регионе должны проводиться как можно чаще, ведь общеизвестно, что использование макулатуры существенно экономит древесину и позволяет уменьшить вырубку лесов, считают специалисты ведомства.

Ближайшая акция по сбору макулатуры будет организована министерством уже в октябре.