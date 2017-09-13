400 млн рублей северяне задолжали на капремонт многоквартирных домов

12 сентября председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой принял участие в заседании попечительского совета фонда капремонта многоквартирных домов. На заседании обсуждались вопросы, касающиеся корректировки смет административно-хозяйственных расходов на осуществление уставной деятельности фонда (средства, выделяемые областным бюджетом).

В частности, за счёт сэкономленных в 2016 году денег, Фонд планирует усилить претензионную работу с собственниками жилья, имеющими задолженность по взносам.

По информации генерального директора организации Александра Емельянцева, таковых в регионе порядка девяти тысяч человек. Общая сумма долга составляет четыреста миллионов рублей.