Мурманская область. Арктика13.09.17 07:15
400 млн рублей северяне задолжали на капремонт многоквартирных домов
12 сентября председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой принял участие в заседании попечительского совета фонда капремонта многоквартирных домов. На заседании обсуждались вопросы, касающиеся корректировки смет административно-хозяйственных расходов на осуществление уставной деятельности фонда (средства, выделяемые областным бюджетом).
В частности, за счёт сэкономленных в 2016 году денег, Фонд планирует усилить претензионную работу с собственниками жилья, имеющими задолженность по взносам.
По информации генерального директора организации Александра Емельянцева, таковых в регионе порядка девяти тысяч человек. Общая сумма долга составляет четыреста миллионов рублей.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 525 человек
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Последние комментарии
Александр
12.09.17 22:09
Летом за отопление мы платим трижды. 1. За несуществующее отопление в летние месяцы. 2. За электроэнергию потраченную на отопление квартиры электрообогревателем. 3. За электроэнергию используемую для
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Результаты выборов в единый день голосования показали, что избиратели верят членам партии "Единая Россия", верят её политическому и экономическому курсу, программе. Я проживаю в поселке Молочный Кольс
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Гость
12.09.17 20:59
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