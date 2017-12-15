41-летний мурманчанин украл у соседки 8 тысяч рублей

В дежурную часть обратилась жительница Мурманска, 1964 года рождения, с заявлением о краже принадлежащих ей денежных средств в сумме 8 тысяч рублей. Полицейские, опросив потерпевшую, выяснили, что в хищении денежных средств у нее имеются основания подозревать соседа, с которым она накануне распивала спиртные напитки в своей квартире, расположенной по улице Полухина. Именно после его ухода женщина обнаружила пропажу.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску установили подозреваемого, - 41-летнего мурманчанина, - и доставили в отдел полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за кражу.

Позже подозреваемый признался в содеянном и рассказал полицейским, что совершил кражу путём свободного доступа, воспользовавшись невнимательностью соседки. По его словам, денежные средства хранились на видном месте.

Похищенные деньги он успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.