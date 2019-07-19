41-летний рецидивист совершил кражу дорогостоящей техники из магазина на сумму более 45 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску обратился руководитель магазина, расположенного в Октябрьском районе областного центра, с заявлением о хищении из торгового зала цифровой техники на общую сумму более 45 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, выяснилось, что злоумышленник несколько раз заходил в магазин под видом покупателя, брал товары с прилавков торгового зала, прятал их в рюкзаке и без оплаты покидал магазин.

В ходе специальных мероприятий оперативниками установлен и задержан подозреваемый в совершении преступлений. Им оказался неоднократно судимый 41-летний житель областного центра. На момент задержания злоумышленник уже успел распорядиться похищенным.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России (кража). Максимальная санкциястатьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.