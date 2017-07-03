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Мурманская область. Арктика03.07.17 12:06

41-летний сожитель угрожал убийством 70-летней северянке

В дежурную часть обратилась 70-летняя мурманчанка с заявлением о том, что её сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей убийством. По словам женщины, это произошло в ходе словесного конфликта в квартире по улице Трудовые Резервы.

Участковым уполномоченным полиции установлено, что северянин, находясь по месту жительства, угрожал сожительнице лишить её жизни. При этом мужчина, в ходе конфликта, демонстративно направлял пневматический пистолет в область лица и тела потерпевшей, высказывая в ее адрес угрозы убийством.

Женщина угрозу восприняла реально и обратилась за помощью в полицию. Сотрудниками полиции подозреваемый  - 41-летний местный житель, - был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Как установлено, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого в преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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