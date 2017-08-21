41-летний житель Оленегорска, находясь в гостях, избил железной палкой хозяйку квартиры

В полицию Оленегорска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что жительница города 1943 года рождения обратилась за медицинской помощью. У потерпевшей имелись телесные повреждения в виде вывиха плечевого сустава.

В ходе проверки поступившего сообщения сотрудники полиции установили, что травмы женщине причинил на почве внезапно возникших неприязненных отношений знакомый, который находился в гостях. Конфликт произошёл в квартире по ул. Мира. В ходе ссоры гость взял в руки металлическую палку и использовал её в качестве оружия, нанеся пять ударов в область головы и левого плеча потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Неработающий 41-летний местный житель признался в содеянном.

Согласно заключению судмедэксперта, полученные потерпевшей травмы расцениваются как средней степени тяжести вред здоровью. По факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.