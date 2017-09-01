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Мурманская область. Арктика01.09.17 12:49

43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион

Таковы результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Согласно данным опроса, 43% жителей Мурманской области хотели бы переехать, 54% - не хотят покидать место жительства. Примерно такие же настроения в Архангельской области. В регионах нефтегазового сектора миграционные настроения выражены слабее (33% против 65%).

По результатам опроса ФОМ о жизни в арктических регионах социологи выявили взаимосвязь между желанием людей остаться в регионе и возможностью получить там хорошее образование. Советник президента ФОМ Максим Мейер считает, что для этого необходимо диверсифицировать высшее образование на Севере. Работа здесь вновь должна стать престижной, должна открывать для людей перспективы.

«Север предполагает развитие науки и наукоёмких направлений бизнеса - начиная от постоянно совершенствуемых присадок для разного рода топлива и заканчивая строительством платформ. По-другому здесь не проживёшь. Время просто эксплуатации Севера проходит. Север - это образ жизни, связанный со средой обитания, что предполагает бережное и умное отношение к ней. А умное отношение - это и есть основание для наукоёмкого производства», - считает Максим Мейер.

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