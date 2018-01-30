44 услуги в одном месте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые можно будет получить в любом многофункциональном центре или представительстве профильного государственного органа страны, независимо от регистрации гражданина.

Это значит, что можно подать документы, получить результат по этим документам в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или в МФЦ, то есть, в многофункциональном центре при наличии соответствующих соглашений.

Глава кабмина считает, что эта инициатива предоставит гражданам больше возможностей и удобства при получении госуслуг.

http://government.ru/docs/31183/