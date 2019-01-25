45 фотографий - 900 дней блокады, которые унесли более миллиона человеческих жизней

23 января в главном здании Мурманского областного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки «Блокада и память о ней» из собрания Санкт-Петербургского историко-мемориального музея «Смольный». Фотовыставка посвящена 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов является величайшей трагедией военного времени. Она длилась около 900 дней и унесла более миллиона человеческих жизней.

На церемонии открытия с приветственным словом выступили: директор музея Ольга Александровна Евтюкова, заведующая научно-экспозиционным отделом историко-мемориального музея «Смольный» Ольга Константиновна Фёдорова и председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Галина Михайловна Бонина. На церемонии присутствовал также отец Ольги Константиновны Фёдоровой Константин Евгеньевич Фёдоров, блокадник, проработавший почти 10 лет в Мурманске, он поделился с гостями выставки своими воспоминаниями. Публика с теплотой приняла выступление музыкального коллектива ДМШ № 5 под руководством Галины Николаевны Сыревич. После открытия состоялась блиц-экскурсия по выставке для ветеранов и учеников гимназии № 2, которую провела Ольга Константиновна Фёдорова.

Экспозиция объединила репродукции фотографий, плакатов и газет военного времени, а также проекты памятников, посвященных жертвам и победителям многодневной осады города.

Посетители смогут ознакомиться с фотографиями – документальными свидетельствами жизни блокадного города. Они запечатлели реалии повседневной жизни осажденного города: оклейку окон бумажными полосами, разрушенные здания после артобстрелов, эвакуацию детей, раненных в детском госпитале и многие другие. Представлены снимки, созданные после снятия блокады, иллюстрирующие широту восстановительных работ: люди, поднимающие строительную люльку вручную, ремонтные работы. Всего в экспозиции будет представлено около 45 фотографий.

Выставка будет работать до 3 марта.