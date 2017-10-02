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Мурманская область. Арктика02.10.17 10:22

45 лет колонии на пятерых могут получить мурманские предприниматели за хищения в сфере Гособоронзаказа

По информации ФСБ России, на Северном флоте за хищения в сфере судоремонта сотен миллионов рублей осуждено 9 коммерсантов, пресечены хищения в сфере судоремонта на сотни миллионов рублей, возбуждено 30 уголовных дел.

Безаварийная эксплуатация кораблей и судов Военно-морского флота России напрямую зависит от качества их ремонта и сервисного обслуживания. Вместе с тем заключаемые в указанной сфере многомиллионные контракты становятся объектом устремлений нечистых на руку подрядчиков. Ставя под угрозу жизнь военных моряков, они поставляют контрафакт, выполняют работы без лицензий, выводят бюджетные средства в теневой оборот. Как правило, преступления сопряжены с нарушениями трудового, налогового и иного законодательства,  затрагивают интересы и негативно отражаются на жителях региона.

Так, вступил в законную силу приговор, вынесенный 26 мая 2017 года Первомайским районным судом города Мурманска, в отношении  генерального директора ООО «А.Л.Е.К.» Николая Нагибина. За совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, коммерсанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей. Сотрудниками УФСБ России по Северному флоту и УМВД России по Мурманской области установлено, что Нагибин похитил свыше 44 млн рублей, выделенных на ремонт кораблей Северного флота и практически на такую же сумму выполнил работы без лицензий. Кроме того, в порядке арбитражного судопроизводства с ООО «А.Л.Е.К.» и аффилированных к нему фирм за срыв Гособоронзаказа в сфере судоремонта подлежит взысканию еще более 280 млн. рублей. 

Представитель правоохранительного органа прокомментировал: – «За последние годы в результате совместной работы военных контрразведчиков и их коллег из других правоохранительных органов на Северном флоте пресечены многочисленные вертикально интегрированные мошеннические схемы в сфере судоремонта. К уголовной ответственности привлечены руководители ООО «Северный партнёр» Дмитрий Морозов, ООО «Северный Гарант» Александр Дудоров, ЗАО «СПТБ «Звездочка» Фёдор и Александр Барашко, ООО «Хаком» Николай Хабаров, ООО «ДиаМАНТ» Сергей Никифоров, ОАО «ПГ «Новик» Юрий Байло, АО «КП «ЭРА» Александр Федосов. Возбуждено свыше 30 уголовных и 20 административных дел, совокупные ущерб, незаконный доход и штрафы по которым превышают 1 млрд рублей. Четверо коммерсантов приговорены к реальным срокам лишения свободы, составившим в совокупности более 25 лет.

В настоящее время к передаче в суд готовится еще одно резонансное дело в отношении ранее судимого предпринимателя из г.Мурманска, обвиняемого в совершении преступлений по 160, 171, 222 статьям УК РФ. Предварительным следствием и ФСБ России приняты все необходимые меры к безусловному возмещению нанесённого им ущерба. Максимальное наказание, предусмотренное перечисленными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, вменяемыми предпринимателю, – лишение свободы на срок до 20 лет.

Пресечению противоправной деятельности способствовала принципиальная позиция, занимаемая командованием Северного флота и руководством головного исполнителя Государственного оборонного заказа – АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (конец цитаты)», сообщает Управление ФСБ России по Северному флоту.

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