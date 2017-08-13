45 сотрудников органов внутренних дел области вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ

В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вчера вернулась оперативная группа полиции. Мурманские полицейские на протяжении шести месяцев выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи в составе оперативной группы по Сунженскому району в Республике Ингушетия. Они обеспечивали охрану порядка и безопасности, раскрывали преступления и пресекали правонарушения.

Всего в командировке находилось 45 сотрудников органов внутренних дел области.

В торжественной обстановке на перроне полицейских встречали руководители служб и подразделений УМВД России по Мурманской области во главе с врио начальника управления МВД России по Мурманской области полковником юстиции Русланом Ялаловым, а также коллеги, родные и близкие.

Командир оперативной группы подполковник полиции Виктор Визима доложил Руслану Ялалову о том, что личный состав прибыл в полном составе, замечаний и нарушений не допущено. Руслан Ришатович поздравил сотрудников с успешным прибытием из командировки, поблагодарил за службу и отметил, что оперативная группа с честью выполнила все поставленные перед ней служебно-боевые задачи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сразу после торжественного построения сотрудники полиции смогли обнять родных. После отпуска полицейские приступят к выполнению служебных обязанностей на территории области.