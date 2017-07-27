47-летнего мурманчанина, своровавшего у северянки мобильный телефон в автобусе, вычислили быстро

В дежурную часть обратилась 24-летняя местная жительница с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала полицейским, что телефон у нее пропал утром в автобусе, когда женщина ехала на работу. Мобильное устройство находилось в кармане куртки потерпевшей, чем воспользовался злоумышленник, незаметно завладев средством связи стоимостью более 9,5 тысячи рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску была установлена личность подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель, ранее несудимый. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Похищенное имущество изъято у подозреваемого и возвращено владелице.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Житель города находится под подпиской о невыезде.