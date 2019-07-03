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Мурманская область. Арктика03.07.19 07:45

47% обращений граждан в органы власти так или иначе связаны со сферой жилищно-коммунального хозяйства

Текущие проблемы в сфере обращения с коммунальными отходами и необходимость строительства в муниципалитетах региона новых кладбищ были вынесены на повестку дня заседания Совета по защите прав потребителей Мурманской области, прошедшего 2 июля под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры.

Помимо этого, были затронуты вопросы организации защиты прав потребителей в сфере ЖКХ и повышения правовой грамотности собственников жилья.

Как отметил, открывая заседание, Евгений Никора, почти половина – 47% обращений граждан в органы власти так или иначе связаны со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Не меньшую долю составляют вопросы ЖКХ и в потоке жалоб в Роспотребнадзор.

Одной из самых актуальных тем в сфере ЖКХ, волнующих граждан, в последнее время является вывоз коммунальных отходов. Реформа системы обращения с ТКО, сняв часть вопросов, породила другие. Начальник Госжилинспекции Мурманской области Алёна Кузнецова, выступая на заседании Совета, сообщила, что с начала 2019 года в ГЖИ поступило порядка 250 обращений, связанных с вывозом мусора. Немалая их часть – жалобы «бумажного» характера: на размер платы, ошибки в платежных документах о количестве проживающих, перерасчет при временном отсутствии и т.д.

АО «Управление отходами» рекомендовано отладить работу как с начислением платы за услуги, так и с разъяснением гражданам порядка перерасчётов. При этом, как было отмечено на заседании, нужно сделать это превентивно, чтобы предупредить рост числа жалоб в период возвращения северян из отпусков.

«Необходимо предварить волну обращений волной разъяснительной работы – что нужно сделать, чтобы получить перерасчёт», – подчеркнул Евгений Никора.

Также на заседании была поднята деликатная, но от того не менее важная проблема нехватки мест для захоронения усопших на городских кладбищах Мурманской области. Как доложил и.о. министра строительства и территориального развития региона Максим Рудь, в 13 муниципальных образованиях области есть острая необходимость строительства новых либо расширения старых кладбищ. В пяти из них – Мончегорске, Оленегорске, Кандалакше, Заполярном и Никеле – уже разработаны соответствующие проекты, включённые в областную госпрограмму «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона».

Общая стоимость проектов составляет около 1,3 млрд рублей. Муниципалитетам предложено разделить проекты на этапы для их частичного последовательного софинансирования. Так, в текущем году каждому из пяти городов из областного бюджета на эти цели будет выделена субсидия в размере 10 млн рублей.

 

 

 

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