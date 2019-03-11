Мурманская область. Арктика11.03.19 14:23
475 объектов военной инфраструктуры построено в Арктике с 2012 года
Минобороны РФ с 2012 года построило в Арктике 475 объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.
«Всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за шесть лет возведено 475 объектов общей площадью более 710 тысяч кв. метров. В них размещены военнослужащие, специальное вооружение и техника», - сказал министр.
Он также сообщил, что строительство военной инфраструктуры ведётся по всей территории страны, включая арктические районы и военные базы, расположенные за рубежом.
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