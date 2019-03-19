495 юных спортсмена приняли участие в соревнованиях 59 Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам

В Мурманске на лыжных трассах спорткомплекса «Долина Уюта» состоялись Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 59 Праздника Севера, 12 лет и старше, с участием 495 юных лыжников в возрасте от 11 до 17 лет из 10 регионов России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Вологодская, Тверская, Новгородская, Тульская и Мурманская области, Республика Карелия.

Из 54 медалей, разыгранных в ходе соревнований, 12 завоевали лыжники г. Москвы, 11 – Республики Карелия, 10 – Мурманской области, 5 медалей у г. Санкт-Петербурга, по 4 медали у спортсменов Московской, Ленинградской и Тульской областей, по 3 – у Новгородской и Вологодской областей.

Среди участников Мурманской области лучших результатов добился Василий Солдатов из команды города Мончегорска, победивший в гонках на 7,5 и 15 км свободным стилем, и занявший второе место в гонке на 7,5 км классическим стилем в средней возрастной группе (участники в возрасте от 15 до 16 лет). Екатерина Муртищева из команды МОСШОР по ЗВС стала серебряным призером в гонке на 5 км свободным стилем в младшей возрастной группе (12-14лет). Среди девушек старшей возрастной группы (17-18 лет) бронзовыми призерами стали мурманчанки Алина Балякина на дистанции 7,5 км свободным стилем, Татьяна Кутыкова на дистанции 7,5 км классическим стилем и Валентина Глазкова из команды Ковдорского района на дистанции 15 км свободным стилем.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, абсолютными чемпионами Всероссийских соревнований по лыжным гонкам 59 Праздника Севера, 12 лет и старше стали: в младшей возрастной группе Василиса Легкова и Иван Ефанов (г. Москва), в средней - Елизавета Маслакова (Ленинградская область) и Василий Солдатов (г. Мончегорск), в старшей возрастной группе – Елизавета Лукина и Владимир Еремин (Республика Карелия город Петрозаводск).

Победу в командном первенстве одержала команда Республики Карелии (город Петрозаводск), второе место у команды города Мурманска, третье – у команды города Москвы СШОР «Юность Москвы- «Спартак».