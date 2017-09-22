Мурманская область. Арктика22.09.17 10:03
5-6 октября в визит-центре заповедника «Пасвик» пройдут VII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества
В текущем году, объявленном Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, встреча посвящена вопросам природного и культурного наследия Арктики, реализации международных проектов в сфере экологии и природоохранной деятельности.
В настоящее время сформирована программа VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества. Она предполагает проведение панельных сессий «Международные мосты сотрудничества в Арктике», «Реализация социальных программ сотрудничества в сфере экологии», «Особо охраняемые природные территории Арктики: природное и культурное наследие», конференции «Экологическое образование и просвещение – путь к сохранению Арктики» и презентацию программы «Открой для себя Пасвик».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 739 человек
-
Последние комментарии
Официально
20.09.17 16:20
Массовая эвакуация людей после звонков о заложенных бомбах проходит не из-за учений, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Министр пояснил, что МЧС об этом знало бы, и отметил, что ведомство считает волну
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Маргарита
20.09.17 11:36
Я отмечаю, что качество овощей и фруктов в магазинах становится всё хуже и хуже, а цены не сильно и падают.
Комментарий к новости:Импортозамещение продовольственных товаров - тенденция неустойчива
Василий
19.09.17 20:23
РБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брю
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиТрёхлетка для неработающих пенсионеров просчитана - старики не разбогатеют-PRO ВалютуКурс доллара упал на 57 копеек, евро – почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!