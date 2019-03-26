5 команд примут участие в Отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Командная работа на производстве»

С 25 по 28 марта на базе Мурманского индустриального колледжа проходит Отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области по компетенции «Командная работа на производстве».

Торжественное открытие Чемпионата состоится 26 марта в 10.00 в Мурманском индустриальном колледже.

Компетенция «Командная работа на производстве включает в себя различные виды работ нескольких компетенций: «Электроника», «Фрезерная и токарная обработка металла на станках универсальной группы», «Фрезерные работы на станке с ЧПУ», «Сварочные технологии (TIG, MIG/MAG)», «Инженерная графика (CAD»), «Обработка листового металла», «Реверсивный инжиниринг» и «Прототипирование». Компетенция «Командная работа на производстве» основывается на проектировании, изготовлении, сборке и испытании электромеханического устройства целой командой специалистов, то есть здесь оцениваются не только практические навыки конкурсантов, но и способность человека работать в команде и его навыки межличностных отношений.

Цель проведения Чемпионата - выявление лучших представителей профессий, привлечение бизнес-партнеров из числа работодателей к процессу подготовки квалифицированных кадров, внедрение в систему профессионального образования лучших практик и международных стандартов, профессиональная ориентация школьников.

Организаторами Чемпионата выступают Министерство образования и науки Мурманской области, Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Мурманской области.

В Чемпионате примут участие 15 конкурсантов (5 команд), обучающихся Мурманского индустриального колледжа, оценивать соревнования будут 9 профессиональных региональных экспертов, менеджер компетенции «Командная работа на производстве».