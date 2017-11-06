5-летний мальчик из Апатитов, избитый отчимом, скончался в больнице

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в ночное время 4 ноября 21-летний житель города Апатиты, разозлившись на поведение малолетнего ребёнка своей жены, нанёс ему несколько ударов руками по голове. 5-летнему мальчику были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и множественных ушибов головы.

В этот же день ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали все необходимые реанимационные мероприятий, однако в результате тяжких причиненный травм утром 6 ноября он скончался.

В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ мужчина задержан, допрошен. С учетом наступления последствий в виде смерти малолетнего ребенка ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В ближайшее время следствием перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.