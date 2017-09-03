5 тысяч деревьев и кустарников - мурманчане установили новый «Зелёный рекорд»

Вчера в акции по озеленению заполярной столицы приняли участие тысячи жителей областного центра: городские власти, сотрудники организаций, предприятий и просто неравнодушные горожане.

Новые растения появились во всех округах города: в скверах, на территории образовательных учреждений, вдоль дорог. Всего высажено 5 тысяч деревьев и кустарников: сирень, черемуха, акация, жимолость, барбарис, шиповник. Растения адаптированы к суровому северному климату.

– С каждым годом все больше мурманчан принимают участие в озеленении родного города, активно присоединяются к акции сотрудники крупных городских предприятий, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Общими усилиями мы сможем сделать Мурманск ещё более зелёным и красивым городом.

Напомним, акция «Зелёный рекорд» организована по инициативе городских властей в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты».