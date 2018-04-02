50-километровый финальный аккорд 84-го международного Праздника Севера

Финальным аккордом 84-го международного Праздника Севера стал лыжный марафон классическим стилем. В 50-километровой гонке, которая состоялась сегодня в мурманской Долине Уюта, приняли участие более трехсот спортсменов из 39 регионов России, а также Белоруссии, Эстонии, Швеции, Финляндии, Германии, США и Австралии.

У мужчин победу одержал петербуржец Алексей Двоскин с результатом 2 часа 28 минут 4,9 секунды. На финише он сумел опередить ставшего вторым мурманчанина Александра Гребенько – 2:28.4,9. Борьбу за третье место вели олимпийский чемпион Никита Крюков и призер зимних Игр в Ванкувере Александр Панжинский. Они вместе пересекли заветную черту, и определять лучшего судьям пришлось с помощью фотофиксации. Этот спор выиграл Панжинский – 2:29.10,2. Крюков уступил ему одну десятую секунды.

У женщин «золото» взяла белоруска Валентина Каминская – 2:53.43,6. «Серебро» досталось Диане Кинзягуловой из Уфы -3:3.26,0. «Бронза» - новгородской лыжнице Ксении Коноховой – 3:6.50,5.

Медали и денежные призы им вручили почётные гости: заслуженные мастера спорта Николай Зимятов, Александр Завьялов, Алексей Петухов, первый победитель мурманского марафона Иван Гаранин и вице-президент федерации лыжных гонок России Владимир Логинов.

Абсолютными чемпионами Праздника Севера признаны Полина Сероносова из Минска и Василий Соснин из Северодвинска. Абсолютными чемпионами в зачете Мурманской области стали мурманчанин Алексей Бровин и Анастасия Власова из Мончегорска.

Там же, в Долине Уюта, состоялась церемония закрытия Полярной олимпиады.

«Кульминацией Праздника Севера снова стали два марафона. Спортсмены подарили болельщикам истинное наслаждение. Мы стали свидетелями исторического события - впервые представители Мурманской области Алексей Петухов и Анна Белая победили в гонке свободным стилем, тем самым вписав свои имена в историю заполярного спорта. Мы прощаемся, чтобы снова встретиться через год на 85-м юбилейном Празднике Севера», - сказал первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Затем были спущены флаги 84-го международного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся и потушен огонь Полярной олимпиады.