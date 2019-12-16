«Окно в праздник» - в Мурманске стартует конкурс новогоднего оформленияБолее 3 тысяч юных северян побывают на Губернаторских ёлках накануне Нового года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.12.19 15:18

50 лет отметила подшефная АО «ММТП» гимназия № 8

Полувековой юбилей отметила гимназия № 8 г. Мурманска, над которой шефствует акционерное общество «Мурманский морской торговый порт». Поздравить ветеранов учебного заведения, педагогов и учеников пришли глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора, руководители градообразующего предприятия.

«Поздравляю весь дружный коллектив гимназии с замечательной датой – 50-летием со дня основания. Спасибо вам за то, что каждый день вы дарите детям радость новых открытий, учите их быть добрыми, честными и справедливыми. С праздником!» - обратился к собравшимся Андрей Сысоев.

«Глубокие профессиональные знания и практический опыт педагогов, бережное отношение к традициям, современная научно-техническая база обеспечивают высокий уровень подготовки юных мурманчан. Желаю коллективу учреждения дальнейших успехов, профессиональных побед, благодарных учеников, оптимизма!» – прокомментировал Евгений Никора.

Гимназия № 8 входит в число одного из лучших общеобразовательных учреждений Мурманска. На её базе внедряются инновационные методы обучения, реализуются пилотные образовательные проекты, работает современный информационно-библиотечный центр. В 2016 году по инициативе Мурманского морского торгового порта в учебном заведении был создан единственный в России специализированный транспортно-логистический класс. В 2019 году состоялся первый выпуск одиннадцатиклассников. По окончании обучения в гимназии успешные выпускники профильного класса получают направления в университет для обучения по востребованным в порту специальностям. Проект ранней профориентации нацелен на подержание престижа профессии портовика и будет способствовать закреплению выпускников образовательных учреждений в Мурманской области.

«Наше сотрудничество с портом очень тесное. Оно заключается не только в создании профильного класса, но и в совместных спортивных мероприятиях, выставках, разнообразных интеллектуальных мероприятиях, которые регулярно проводит АО «ММТП». Кроме того, порт регулярно оказывает помощь в ремонте гимназии. За три года отремонтированы два помещения, в которых занимаются профильные классы, кабинеты физики и информатики, информационно-библиотечный центр, главный коридор на первом этаже гимназии», - отметила директор гимназии № 8 Ольга Дзюба.

«За время, прошедшее с момента создания класса, мы помогаем гимназии и ее воспитанникам, читаем лекции, приглашаем к нам на предприятие. Общими усилиями мы даем ребятам возможность освоить очень хорошую, интересную профессию, которая всегда будет востребована, поскольку Мурманск - это, прежде всего, город-порт», - сказал коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко. 

В планах портовиков и руководства гимназии – развитие сотрудничества. Это касается как учебного процесса, так обновления материально-технической базы учебного заведения - на ближайшее время запланирован ремонт актового зала.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

Vjhtvfy
15.12.19 12:09
Слово-то какое придумали - "перехват", ассоциации с захватом возникают! С этими процессами я что-то я перестаю понимать, куда мы двигаемся - к рынку или назад - в СССР?
Комментарий к новости:В Мурманской области собираются запускать процедуру «перехвата» домов в управление региональной компанией
НИКОЛАЙ РУДЕНКО
14.12.19 11:34
Очень полезное для общества занятие. Дорогие ЗАПОЛЯРНИКИ я вот сижу, ЧИТАЮ, ЧТО ТАМ У вас ПРОИСХОДИТ И ЧЕСТНОЕ СЛОВО, НЕМНОГО ЗАВИДНО ОТ ТОГО, ЧТО У
Комментарий к новости:Центр, где помогают всем, отмечает 10-летие
NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
Комментарий к новости:Евгений Никора провёл заседание Территориальной комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в ЧС природного и техногенного характера
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРозничные цены на рыбу мороженую неразделанную уменьшаются-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 21 копейку, евро – на 8 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 523 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика