50 лет отметила подшефная АО «ММТП» гимназия № 8

Полувековой юбилей отметила гимназия № 8 г. Мурманска, над которой шефствует акционерное общество «Мурманский морской торговый порт». Поздравить ветеранов учебного заведения, педагогов и учеников пришли глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора, руководители градообразующего предприятия.

«Поздравляю весь дружный коллектив гимназии с замечательной датой – 50-летием со дня основания. Спасибо вам за то, что каждый день вы дарите детям радость новых открытий, учите их быть добрыми, честными и справедливыми. С праздником!» - обратился к собравшимся Андрей Сысоев.

«Глубокие профессиональные знания и практический опыт педагогов, бережное отношение к традициям, современная научно-техническая база обеспечивают высокий уровень подготовки юных мурманчан. Желаю коллективу учреждения дальнейших успехов, профессиональных побед, благодарных учеников, оптимизма!» – прокомментировал Евгений Никора.

Гимназия № 8 входит в число одного из лучших общеобразовательных учреждений Мурманска. На её базе внедряются инновационные методы обучения, реализуются пилотные образовательные проекты, работает современный информационно-библиотечный центр. В 2016 году по инициативе Мурманского морского торгового порта в учебном заведении был создан единственный в России специализированный транспортно-логистический класс. В 2019 году состоялся первый выпуск одиннадцатиклассников. По окончании обучения в гимназии успешные выпускники профильного класса получают направления в университет для обучения по востребованным в порту специальностям. Проект ранней профориентации нацелен на подержание престижа профессии портовика и будет способствовать закреплению выпускников образовательных учреждений в Мурманской области.

«Наше сотрудничество с портом очень тесное. Оно заключается не только в создании профильного класса, но и в совместных спортивных мероприятиях, выставках, разнообразных интеллектуальных мероприятиях, которые регулярно проводит АО «ММТП». Кроме того, порт регулярно оказывает помощь в ремонте гимназии. За три года отремонтированы два помещения, в которых занимаются профильные классы, кабинеты физики и информатики, информационно-библиотечный центр, главный коридор на первом этаже гимназии», - отметила директор гимназии № 8 Ольга Дзюба.

«За время, прошедшее с момента создания класса, мы помогаем гимназии и ее воспитанникам, читаем лекции, приглашаем к нам на предприятие. Общими усилиями мы даем ребятам возможность освоить очень хорошую, интересную профессию, которая всегда будет востребована, поскольку Мурманск - это, прежде всего, город-порт», - сказал коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

В планах портовиков и руководства гимназии – развитие сотрудничества. Это касается как учебного процесса, так обновления материально-технической базы учебного заведения - на ближайшее время запланирован ремонт актового зала.