50-летие города атомщиков отметили фестивалем снежных фигур

На минувших выходных в парке отдыха и здоровья города Полярные Зори состоялся фестиваль снежных фигур, посвященный 45-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС и 50- летию города Полярные Зори. В фестивале приняли участие более 300 человек, которые представляли 33 команды.

Снежная зима этого года не подвела, подарив комфортную для уличного праздника погоду. Для участников и гостей фестиваля была подготовлена увлекательная программа с выступлениями творческих коллективов города, катанием на «банане» и мастер-классом от директора и создателя «Снежной деревни» г. Кировска Владимира Комягина.

- Такой большой семейный праздник – это новая и интересная традиция нашего города. И сегодня участники своими руками могут сделать Кольской АЭС подарок на 45-летие, - рассказал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

После двух часов состязания на берегу оз. Пинозера появились произведения снежного искусства: всевозможные животные, корабль, снежный автомобиль и даже реактор. Все композиции были оформлены с применением подручных средств, инструментов и красок.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, жюри фестиваля оценивали конкурсные работы по нескольким критериям: техника и мастерство обработки, законченность произведения, эмоциональность и выразительность композиции.