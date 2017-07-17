50-летний мурманчанин в пьяном угаре хотел зарезать сожительницу

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску поступил звонок от местной жительницы 1978 года рождения. Женщина сообщила, что ей угрожает убийством совместно проживающий с ней мужчина.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия в квартиру по ул. Адмирала флота Лобова сотрудники полиции установили, что 50-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал. Шум от него и женские крики о помощи слышали соседи.

По словам потерпевшей, словесный конфликт сопровождался высказываниями угроз убийством, при этом мужчина демонстрировал женщине кухонный нож. В создавшейся ситуации, поступившие угрозы потерпевшая восприняла как реально осуществимые.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, злоумышленник был задержан полицейскими. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.