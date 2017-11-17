50-летний юбилей отметила средняя общеобразовательная школа № 44 - одна из старейших школ Ленинского округа

В торжественном мероприятии приняли участие представители Совета депутатов города Мурманска, педагоги, учащиеся и выпускники. Лучшим учителям вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

— Ваша школа воспитала не одно поколение мурманчан. Мы желаем Вам еще много юбилейных дат, интересных уроков и выдающихся учеников, — обратилась к присутствующим заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Татьяна Прямикова.

В школе обучатся 470 детей. Они ежегодно принимают участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского, регионального и федерального уровня. Педагоги делятся своим опытом и знаниями на различных семинарах и практикумах.

Одним из приоритетных направлений развития школы является гражданско-патриотическое воспитание учащихся. С 2010 года осуществляет свою деятельность военно-исторический музей имени Героя Советского Союза Виктора Петровича Миронова. В 2012 году были созданы кадетские правоохранительные классы. Ребята часто участвуют на кадетские сборы, слёты, вахты Памяти, оборонно-спортивные игры.

— Наша школа хранит свои традиции, с уважением относится к истории, — отметила директор средней общеобразовательной школы № 44 Ольга Поддубная. — Мы стараемся, чтобы всем воспитанникам, без исключения, было учиться интересно и комфортно.

Также в учреждении функционирует детская общественная организация «Солнечный круг», совет старшеклассников. На базе школы действует детский клуб «Алые паруса».