50 млрд рублей! На такую сумму потянет ремонт ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

На ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» Северного флота планируется выделить до 50 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» собеседник, знакомый с ситуацией.

«Много это или мало - очевидно, немного. 50 млрд рублей - это немногим более 800 млн долларов. Ремонт и модернизация однотипного авианосца «Викрамадитья» (в прошлом – «Адмирал Флота Советского Союза Горшков») для ВМС Индии обошлись оценочно в 2,3 млрд долларов», - напомнил собеседник агентства. По его данным, на предстоящей неделе заинтересованные ведомства определят практическое наполнение принятой «дорожной карты» ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова».