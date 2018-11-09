50 полицейских отправились из Мурманска в командировку в Дагестан

На полгода обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на территории Республики Дагестан убыл сводный отряд полиции Мурманской области. Для несения службы в сложных условиях все сотрудники прошли боевую и психологическую подготовку. Всего в служебную командировку отправилось 50 человек.

Перед отправлением состоялся строевой смотр личного состава. Командир отряда проверил внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение и доложил начальнику УМВД России по Мурманской области полковнику полиции Виталию Зайкову о готовности. По сложившейся традиции командиру убывающего отряда были вручены два флага – Российской Федерации и Мурманской области.

В напутственном слове Виталий Зайков отметил, что он уверен - сотрудники мурманской полиции с поставленными перед ними задачами справятся. От себя лично и от руководства УМВД России по Мурманской области полковник Зайков пожелал убывающим удачи во всем и спокойной обстановки в течение командировки.

После церемонии прощания с коллегами, родными и близкими поезд с сотрудниками сводного отряда полиции тронулся от перрона под звуки торжественного марша.