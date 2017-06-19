«#51ФМ» - региональный молодёжный форум продолжает работу

В Мурманске вчера начал свою работу региональный молодёжный форум «#51ФМ». Он собрал более ста представителей активной молодёжи. Как подчеркнул на открытии форума заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов, региональный молодёжный форум – важное событие для всей молодёжи Кольского Заполярья, а его арена – стартовая площадка для многих молодых талантов региона.

«Уверен, что результаты форума будут иметь мощный инновационный потенциал: вы способы вносить новые предложения, идеи, направленные на решение политических, экономических и социальных проблем общества. Сегодня именно вы задаете вектор развития нашей страны», – сказал Михаил Шилов, приветствуя участников форума.

В двухдневной программе форума – дискуссии, мастер-классы и лекции гостей-экспертов по различным направлениям молодежной политики. Работа проходит на восьми площадках: «Молодёжное самоуправление», «Добровольчество», «Патриотизм», «Медиапространство», «Международное сотрудничество, межкультурный диалог», «Молодёжное творчество», «Здоровый образ жизни» и «Ты – предприниматель». Специальные гости форума – представители «Росмолодёжи», «Роспатриотцентра», Ассоциации студентов и студенческих объединений России и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Как отметил Юрий Белоусов, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи», организация подобных молодёжных площадок в регионе – это очень хорошая практика, форум позволяет отработать реальную региональную молодёжную повестку.

«Никто кроме самих молодых людей не может ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы ребята развивались, росли и, самое главное, оставались на территории своего региона. В каждом регионе есть свои уникальные возможности для молодёжи. На таких площадках ребята имеют возможность дискутировать и находить решения существующих проблем», – подчеркнул Юрий Белоусов.

Первый день форума завершился торжественным мероприятием «Молодёжный вечер», посвященным 25-летию государственной молодёжной политики в России. В нём приняли участие работники сферы молодёжной политики, представители общественных организаций, активисты, представители молодёжи, добившиеся значимых успехов в различных сферах деятельности. В рамках вечера состоялась церемония награждения победителей конкурса «Награда «Молодёжное признание – 2016» . Конкурс призван поощрить граждан, детские и молодёжные общественные объединения региона за вклад в развитие молодёжной политики, создание условий для самореализации молодых жителей области, высокие достижения представителей молодежи в различных сферах деятельности.

Сегодня площадки форума продолжат свою работу. В 16 часов состоится торжественное закрытие форума, в рамках которого будут награждены лауреаты конкурса «Лучший работник сферы государственной молодёжной политики Мурманской области».