52% россиян заявили, что у них сбережений нет – «Ромир»

Россияне к началу 2018 года сократили свои сбережения по сравнению с прошлым годом, однако по-прежнему хотят их хранить в рублях, а не в валюте, и в виде наличности и банковских вкладов, а не акций, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Согласно полученным результатам, о наличии сбережений в этом году заявили немногим менее половины россиян - 48%, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года (57%), но все же превышает результаты кризисных 2015 (31%) и 2016 годов (27%), говорится в исследовании.

Доля россиян, у которых сбережений нет, в среднем составляет 52%. Значительно чаще такой ответ указывали граждане с низким доходом (67%), жители сельской местности (59%). А реже всего в отсутствии сбережений признавались жители полумиллионников (44%).

При этом доля россиян, хранящих свои сбережения в рублях, за год не изменилась и осталась на уровне в 79%. Для сравнения, в 2016 году в национальной валюте свои сбережения хранили 88% граждан, в 2015 году - 80%. Одновременно за год немного увеличилась доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в смешанном варианте - в рублях и в валюте.

В выборе способа хранения сбережений россияне весьма консервативны. Лучшими способами хранения отложенных средств граждане страны по-прежнему считают банковский вклад (31% респондентов против 26% в 2017 году) или наличные рубли (30% против 25%). На третьем месте по популярности - наличная валюта (17% против 14%).