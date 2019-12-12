55 лет спортивной школе

Сегодня детско-юношеская спортивная школа № 2 по волейболу отметила очередной юбилей. Поздравить коллектив образовательного учреждения пришел заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

– Волейбол учит ребят работать в команде, преодолевать трудности и побеждать, – отметил Михаил Белошеев. – Желаю учащимся и выпускникам и впредь блистать в командах мастеров, а преподавателям гордиться успехами своих воспитанников.

ДЮСШ № 2 по волейболу - старейшая спортивная школа Мурманска. За время работы школой подготовлено 10 мастеров спорта, более 20 кандидатов в мастера спорта. Сборные команды спортшколы - неоднократные призеры первенства России, чемпионы Мурманской области среди школьников, призеры Кубка и Чемпионата Мурманской области и города Мурманска среди мужских и женских команд, победители различных региональных турниров.

В настоящее время в школе обучаются 350 юных мурманчан, из них 200 ребят имеют спортивные разряды. Педагогический процесс обеспечивают 12 квалифицированных тренеров-преподавателей, среди них 6 выпускников разных лет.