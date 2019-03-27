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Мурманская область. Арктика27.03.19 13:30

55-летний северянин лишился 3 миллионов рублей, поверив мошенникам, что ему положена компенсация за некачественный товар

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» с заявлением о хищении крупной денежной суммы обратился  55-летний житель района.

В беседе с полицейскими потерпевший рассказал, что некоторое время назад ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником фирмы, занимающейся проверкой качества продаваемых гражданам товаров. Северянину, который когда-то купил некачественные товары медицинского назначения, теперь полагается денежная компенсация в сумме 10 миллионов рублей. Для получения этих денег, по словам звонившего, необходимо было внести денежные средства в качестве оплаты судебных издержек, юридического сопровождения, открытия банковского счета для перевода компенсации, налоговых и страховых сборов, доставки банковской карты.

После первого перевода средств на указанный собеседником счет, в течение месяца потерпевшему поступали звонки от незнакомых людей. Они представлялись сотрудниками банка, юристами, медицинскими работниками и под разными предлогами вели переговоры о переводе денег для получения компенсации. Когда северянин обнаружил, что лишался в общей сложности около 3 миллионов рублей, то понял, что стал жертвой обмана. Мужчина немедленно обратился за помощью в органы  внутренних дел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с выплатой штрафа в размере одного миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в рамках расследования установлено, что о подобных фактах хищения денежных средств мужчина был осведомлен, но не предполагал, что может сам стать жертвой злоумышленников, действующих дистанционно. Поддавшись на уговоры мошенников, и, не оставляя надежду получить обещанную компенсацию, он, когда закончились собственные сбережения, взял кредиты. Несколько телефонных номеров, которыми пользовались злоумышленники, зарегистрированы в городе Москве.

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