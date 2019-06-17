55-летний юбилей в Междуречье провели фестиваль молока «МолоКОЛА-Фест»

Жители и гости посёлка Междуречье отпраздновали 55-летний юбилей. В мероприятии принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, который отметил, что 55 лет - это незначительный в масштабах истории срок, но для отдельной местности - целая эпоха: «Она включает строительство домов, дорог, развитие основного предприятия, гордости Мурманской области – совхоза «Полярная звезда». Это аграрное хозяйство все эти годы здесь, в условиях Севера, радовало земляков качественными и полезными продуктами собственного производства Жители поселка объединены одной землей, одними жизненными задачами и помыслами. И каждый заслуживает самых высоких слов благодарности за неустанный ежедневный труд на благо своей малой родины».

Сергей Дубовой пожелал всем благополучия, счастья и процветания, вручил награды регионального парламента.

В рамках праздничных мероприятий прошло открытие II районного фестиваля молока «МолоКОЛА-Фест». В нём приняли участие производители молока и молочной продукции Кольского района и Мурманской области. Для гостей творческими коллективами Заполярья был организован праздничный концерт. На мероприятии работала ярмарка, на которой все желающие могли приобрести натуральную мясо-молочную продукцию.