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Мурманская область. Арктика28.11.17 12:05

55-летнюю мурманчанку ограбили в подъезде

В полицию за помощью обратилась 55-летняя жительница Мурманска с заявлением о совершенном в отношении него корыстно-насильственном преступлении.

Полицейские, опросив потерпевшую, выясняли, что она в вечернее время суток возвращалась домой из магазина. Когда она находилась в подъезде, к ней подбежал неизвестный и путем резкого рывка похитил женскую сумку с находящимся в ней кошельком с денежными средствами. После этого грабитель скрылся с места происшествия. По словам потерпевшей, ей был причинен материальный ущерб на сумму более 16 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции неподалеку от подъезда была обнаружена женская сумка с пустым кошельком. Злоумышленник похитил денежные средства, а сумку выбросил.

Потерпевшая смогла описать приметы злоумышленника, однако задержать его по горячим следам не удалось.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, из которого выходила заявительница. Также были опрошены работники магазина. Оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражи, мошенничества и грабежи житель областного центра 1984 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, подозреваемого в ограблении поместили в изолятор временного содержания за совершенное ранее административное правонарушение.

 

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