5,8% избирателей Мурманской области приняли участие в предварительном голосовании

На территории Мурманской области официально завершился единый день предварительного голосования по определению кандидатов для выдвижения от партии «Единая Россия» на предстоящих 9 сентября выборах в органы местного самоуправления муниципалитетов.

По предварительным итогам, полученным со счётных участков, на момент их закрытия в 20 часов количество жителей Мурманской области 9 муниципалитетов, принявших участие в предварительном голосовании, составило 6226 человек. Явка избирателей – 5,8%. «Учитывая все полученные данные, считаю, что предварительное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» состоялось, - отметил секретарь Мурманского регионального отделения партии Сергей Дубовой. - …Победители, после рассмотрения всех итогов, будут включены в списки кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящих осенью выборах. Окончательные итоги прошедшего единого дня предварительного голосования будут объявлены 4 июня оргкомитетами местных отделений партии.

Как сообщил Дубовой, «Единая Россия» - единственная партия, которая определяет своих кандидатов с помощью рейтингового голосования.