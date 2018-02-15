58999 рублей составила среднемесячная номинальная начисленная заработная плата мурманчанина за январь-ноябрь 2017 года

Мурманскстат подвёл итоги социально-экономического положения муниципального образования городской округ город Мурманск за 2017 год.

Как сообщает начальник отдела сводных статистических работ С. Лазур, в прошлом году объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в прошлом году в областном центре увеличился в 2,1 раза, достигнув 4736,9 млн рублей. Ввод в эксплуатацию жилья составил 21887 кв. метров общей площади , в сравнении с 2016 годом - рост 155,4%.

А вот с объёмами перевозок грузов грузовыми автомобилями организациями (без субъектов малого предпринимательства) Мурманска, средняя численность работников которых превышает 15 человек, город подкачал, показав в сравнении с 2016 годом 93,3%, или 293,5тысячи тонн.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций города-героя за январь-ноябрь 2017 года составила 58999 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года рост составил 105,24%.