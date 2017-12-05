6 декабря будут перекрывать автомобильную дорогу Кола-Мурмаши

6 декабря с 15.00 до 16.00 будет перекрыто движение автотранспорта по автодороге Кола - Мурмаши в районе 8 – 9 км в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Сотрудники учреждения «Мурманскавтодор» просят водителей в это время использовать альтернативные маршруты движения.