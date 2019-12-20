6 кг на одного человека в год – Россия основательно подсела на пальмовое масло

В январе-октябре 2019 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 5,8% по сравнению с январем-октябрем прошлого года - до 870 тысяч тонн, свидетельствуют данные Росстата. В октябре импорт вырос в годовом выражении на 9,4% - до 113 тысяч тонн. По отношению к сентябрю показатель подскочил на 28,2%. В январе-октябре прошлого года был зафиксирован рост импорта пальмового масла на 18,2%.

Импорт кокосового (копрового) масла, и масла бабассу за 10 месяцев увеличился в годовом выражении на 17,9% - до 73,9 тысячи тонн.

Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел упал в 9,8 раза - до 2,2 тысячи тонн. За 10 месяцев Россия ввезла 84,7 тысячи тонн сливочного масла, что на 31,5% больше, чем в январе-октябре прошлого года.