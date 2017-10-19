6 лет колонии строгого режима за пособничество в приобретении наркотиков получил житель поселка Никель

Первомайским районным судом города Мурманска вынесен приговор в отношении жителя поселка Никель Мурманской области, осужденного за совершение пособничества в незаконном приобретении без цели сбыта наркотического средства в особо крупном размере. Пособничество выразилось в содействии совершению преступления путем предоставления информации и создания условий для совершения преступления.

Так, осужденный приискал постоянный источник приобретения наркотического средства в особо крупном размере, сообщил об этом своему знакомому, договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотического средства и совместно со своим знакомым приехал по месту жительства неустановленного лица, которое за 3 000 рублей сбыло знакомому осужденного вещество массой 0, 3061 гр., - смесь, содержащую 3-метилфентанил.

Санкцией ч.3 ст.228 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с назначением дополнительного наказания либо без такового.

Государственным обвинителем предложено суду назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.