6-летний мальчик умер в детском садике

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска по указанию прокурора области Василия Щербакова проводится проверка по факту смерти малолетнего ребёнка, произошедшей в ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям».

Предварительно установлено, что 15 декабря воспитатель вышеуказанного центра заметила, что 6-летнему мальчику стало плохо в тот момент, когда она занималась с группой детей. Прибывшими врачами скорой медицинской помощи проводились реанимационные мероприятия, несмотря на которые ребёнок скончался.

Прокурором округа вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы Следственного комитета РФ по Мурманской области для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По материалам проверки прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям работников ГОБУСОН «Мурманский ЦСПСиД», а также должностных лиц данного учреждения.