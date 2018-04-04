6 мая вводятся ограничения движения на участках трассы Р-21 в Мурманской области

В связи с проведением мероприятий по случаю празднования 73-й годовщины Великой Победы на мемориальном комплексе «Долина Славы» 6 мая временно закроют движение:

- для всех видов транспорта на участке с 1456 по 1458 км в период - с 10.00 до 16.00;

- для грузового транспорта на участке с 1429 по 1470 км в период - с 8.00 до 18.00.

На период введения ограничений движение будет организовано по маршруту: г.Мурманск - г.Кола - пос. Верхнетуломский - км 131 а/д «Лотта» - пос.Приречный - пгт.Никель - км 1547 а/д Р-21 «Кола».

ФКУ Упрдор «Кола» просит учитывать эту информацию при планировании поездок по трассе Р-21 в этот день.