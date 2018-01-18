6 месяцев исправительных работ получил мурманчанин, оскорбивший представителя власти

Прокуратурой города Кандалакши поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Мурманска К., обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 319 УК РФ.

Установлено, что в сентябре 2017 года ранее судимый К., находясь в состоянии алкогольного опьянения у своих знакомых в гостях, а затем и на улице в п. Зеленоборске Кандалакшского района Мурманской области, умышленно, противопоставляя себя общепринятым нормам поведения и морали, публично высказал в адрес сотрудника полиции в грубой нецензурной форме оскорбительные и унижающие честь и достоинство представителя власти фразы.

Мировой судья судебного участка Кандалакшского судебного района, согласившись с доводами государственного обвинения, признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с ежемесячным удержанием 5% заработка в доход государства.