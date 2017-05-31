6 спектаклей, 740 зрителей - в театре кукол Мурманска завершились гастроли драматического театра города Котласа

В рамках обменных гастролей Мурманск посетили артисты Котласского драматического театра. На сцене областного театра кукол северяне увидели постановки «Не хочу быть собакой» и спектакль для взрослых «Айседора». Всего в областном центре состоялось 6 спектаклей наших коллег, которые посмотрело 740 зрителей.

Для гостей из Котласа работники Мурманского областного театра кукол организовали насыщенную культурную программу с экскурсией по столице Заполярья. Наши коллеги посетили Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алёша»), ледокол «Ленин», смотровую площадку у храма «Спас на водах» и другие достопримечательности города-героя.

Труппа Мурманского областного театра кукол совершит ответный визит в рамках обменных гастролей в город Котлас с 6 по 8 июня и покажет там спектакли для детей «Все кувырком» и «Заяц, лиса и петух».

Котласский драматический театр был основан осенью 1935 года. Театр представлял свои спектакли в Республике Коми, Кировской, Мурманской, Вологодской, Владимирской, Ярославской, Псковской, Пермской, Ивановской областях. Гастролировал в Москве и Санкт-Петербурге (Ленинграде), Белоруссии и Украине.

В столицу Заполярья Котласские артисты приезжали более 20 лет назад. Северяне тогда увидели постановки для взрослых и детей.

В 2016 году Котласский драматический театр стал организатором и провёл IV Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам», в котором участвовала труппа Мурманского областного театра кукол. За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля «Королевские зайцы» по пьесе Петера Асбьернсена и Йоргена Му, мурманчане были награждены Дипломом фестиваля. Также спектакль «Королевские зайцы» стал лучшим, по мнению детского жюри фестиваля.