6 января в Долине Уюта пройдёт «Мандариновый забег»

6 января на территории с/к «Долина Уюта» в рамках Декады спорта и здоровья вновь состоится «Мандариновый забег», принять участие в котором смогут все желающие. Церемония открытия в 11.00

Программа мероприятия включает в себя забег на дистанцию 1200 м, предшествует которому веселая музыкальная разминка. Способы прохождения дистанции: бег, ходьба, северная ходьба (с использованием палок). Также гостей праздника ожидает конкурсная программа (Конкурс новогодних костюмов, перетягивание каната, «весёлые эстафеты», подвижные игры с элементами бега, прыжков, метания. Конкурс новогодних костюмов, перетягивание каната, «весёлые эстафеты», различные подвижные игры) с вручением призов победителям.

Все участники мероприятия получат «мандариновые медали».