60 чёрно-белых фотографий рассказывают о вековой истории столицы Заполярья

1 июня в Музее истории города Мончегорска начинает работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск в старых фотографиях». На выставке представлено 60 чёрно-белых фотографий, рассказывающих о вековой истории столицы Заполярья.

Мурманск начал свою историю на рубеже эпох, в годы Первой мировой войны, с именем Романов-на-Мурмане. 4 октября 1916 года состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского - покровителя мореплавателей.

В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного типа. В 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, в результате которых было уничтожено три четверти жилого фонда, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик.

1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны.

Сегодня Мурманск - по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться, идти в ногу со временем.

Выставка работает до 28 июня.