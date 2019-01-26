60 лет в искусстве

В Доме культуры «Первомайский» Мурманска состоялось празднование 60-летия Детская музыкальная школа № 6. Педагогов и учащихся поздравил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

За годы существования школы более 3000 учащихся получили свидетельства об её окончании. Сегодня в школе учатся 230 детей. Обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств ведется для детей в возрасте от 5 до 18 лет.

— Учащиеся показывают стабильно высокие результаты на фестивалях и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней, — отметил Андрей Сысоев. — Только за последние 5 лет копилка достижений школы пополнилась 61 дипломом лауреата международных конкурсов и 39 дипломов лауреатов региональных конкурсов.

Высокий уровень исполнительского мастерства учащихся достигается наличием высококвалифицированного педагогического состава школы. Из 24 преподавателей 21 имеют высшую и первую квалификационную категорию (87,5%).

Кроме того, школа является координирующим методическим центром для преподавателей школ искусств (по видам искусств) города Мурманска. Преподаватели ведут большую методическую работу, выступают с обобщением педагогического опыта в открытых мастер-классах, научно-практических конференциях.

Школа является основателем и организатором популярного детского фестиваля «Здравствуй, джаз!», который уже более 20 лет проходит с большим успехом на сцене Детской театральной школы и объединяет всех любителей джаза.