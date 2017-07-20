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Мурманская область. Арктика20.07.17 12:39

60-летний житель Кандалакши, утопив жену в ванне, рассказал, что это был несчастный случай

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Кандалакши. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 июля этого года обвиняемый и его супруга находились в квартире по месту своего жительства, где между ними возникла ссора, в ходе которой у мужчины на почве личных неприязненных отношений возник умысел на совершение убийства своей жены. Действуя с указанной целью, злоумышленник схватил голову своей супруги и стал удерживать её в ванне с водой до того момента, пока она не перестала подавать признаков жизни. Скрывая следы совершенного деяния, обвиняемый инсценировал несчастный случай, введя в заблуждение приехавших сотрудников правоохранительных органов. С целью создания себе алиби в непричастности к совершению убийства мужчина заявил свою версию произошедшего.

Благодаря совместной работе следователей, следователей-криминалистов СКР и оперативных сотрудников преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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