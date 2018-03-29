60 видеокамер следят за жизнью мурманчан

За порядком в местах отдыха горожан постоянно следят специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы».

Красота и комфорт скверов столицы Заполярья привлекают взрослых и детей: здесь прогуливаются и пожилые люди, и мамы с малышами, и молодежь.

Однако не всегда зоны отдыха остаются в идеальном состоянии — зачастую городское имущество становится объектом хулиганских выходок. Система видеонаблюдения призвана решить эту проблему. Так, для обеспечения безопасного отдыха жителей и гостей города, а также осуществления контроля по предотвращению попыток правонарушений по периметру площади Пять Углов недавно были установлены шесть камер видеонаблюдения.

— Сейчас мы проводим ревизию уже установленного в общественных местах оборудования, в этом году новые камеры появятся еще на пяти городских объектах, продолжить работу планируем и в следующем году, — рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

С 2013 года в городе Мурманске установлено около 60 камер видеонаблюдения.

Исходящая информация видеонаблюдения с камер поступает на пост «Безопасного города» в ММБУ «Центр организации дорожного движения», а также на контрольный монитор в МАУК «Мурманские городские парки и скверы».