6317 домов по Мурманской области ждут капремонта - это очень серьёзный вызов для всех

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области совместно с НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» провели встречу в формате круглого стола на тему «Капитальный ремонт многоквартирных домов. Настоящее и будущее».

Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, – организация и проведение капремонта в многоквартирных домах, в том числе замена и модернизации лифтов, которым более 25 лет, профессиональная подготовка кадров высшей квалификации в сфере строительства и техэксплуатации зданий, взаимодействие органов местного самоуправления, управляющих и подрядных организаций, финансирование энергоэффективного и комплексного капремонта домов, благоустройство придомовой территории при проведении ремонта и многое другое.

«Сегодняшний круглый стол посвящён поиску ответов на вопросы, как правильно реализовывать программу капитального ремонта, чтобы жители Мурманской области, имея право на качественное жилье, были довольны тем, как работает власть, Фонд капремонта и органы местного самоуправления, – отметил, открывая встречу, заместитель губернатора Евгений Никора. – Важно, чтобы по каждому из ремонтируемых домов имелся ответственный собственник, который будет взаимодействовать на всех этапах работ с иными участниками, в том числе по приемке дома после завершения работ. Сейчас в долгосрочной программе капремонта 6 317 домов по Мурманской области, и мы понимаем, что это очень серьёзный вызов для всех нас».

Вице-губернатор отметил, что много вопросов от граждан поступает и по замене лифтового хозяйства, во многом в связи с этим в прошлом году был взят курс на ускоренную замену лифтов с помощью совместных проектов с российскими производителями. В ближайшие три года будет заменено около четырехсот лифтов. За последние семь лет было заменено чуть более трёхсот лифтов.

К сожалению, пока не все управляющие компании понимают важность проведения капитального ремонта, не обеспечивают готовность объекта к началу работ, отказываются проводить согласования.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области – Главный государственный жилищный инспектор Алёна Кузнецова отметила, что существует необходимость дальнейшего обеспечения прозрачности и информационной открытости для населения системы капитального ремонта, жители домов должны иметь достоверную информацию по реализуемой программе. Возможность общения с представителями Фонда капремонта и специалистами технического надзора позволит решить вопросы и проблемы, возникающие как у жителей при проведении ремонтных работ, так и у подрядных организаций.

Начальник управления Минэнерго и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев представил участникам мероприятия ключевые показатели реализации региональной программы капитального ремонта, наиболее обсуждаемые в настоящее время на различных площадках вопросы. Это порядок проведения капитального ремонта в случае возникновения аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; расширение перечня работ по капитальному ремонту; обеспечение прозрачности и информационной открытости для населения системы капитального ремонта. Также сюда относятся вопросы кадровой подготовки специалистов в сфере ЖКХ, проведение энергоэффективного капитального ремонта, кредитование капитального ремонта, передачи функций технического заказчика органам местного самоуправления, необходимость сочетания цветовых, архитектурных, стилистических решений по благоустройству дворов и прилегающих улиц.

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области подготовлены поправки в региональное законодательство по вопросам установления необходимости проведения капитального ремонта. Эта инициатива поможет муниципальным органам власти, ТСЖ и УК оперативно проводить проверку состояния домов и принимать решения относительно включения их в программу.

Всего в работе круглого стола приняли участие свыше 70 представителей организаций, осуществляющих управлением многоквартирными домами, органов власти и муниципальных образований Мурманской области.